Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun çok sayıda bölgesine yönelik kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

16 İLDE YAĞIŞ VAR

Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Kurum, 16 ilde yaşayan vatandaşları su baskınına karşı da uyardı.

BU AKŞAM DA DOĞU KARADENİZ'DE YAĞMUR

Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'NIN GÜNEY KESİMLERİ YAĞMURA TESLİM OLACAK

Bugün Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri illerinin batı kesimlerinde ve Ankara ilinin güney kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

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