Meteoroloji 'den İstanbul başta olmak üzere 9 şehir için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölgeleri için sarı kodlu uyarı verdi. Bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan olan sağanak yağış, yarın gece geç saatlere kadar devam edecek. Ulaşımda aksamalar, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda devam eden ve etkisini arttıracağı tahmin edilen yağışlar sebebiyle vatandaşları uyardı.
Buna göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Mersin için sarı kodlu uyarı verildi. bu şehirlerde bu akşam başlayacak olan sağanak yağış yarın geceye kadar devam edecek. Aksamalar, su baskını, heyelan gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
YARIN GECEYE KADAR ETKİSİ SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın gece geç saatlere kadar devam edecek. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR
Yağışların bu akşam bin 200 metre üzeri, yarın 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri