Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
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Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi

Meteoroloji, İstanbul için cuma gününden önümüzdeki haftanın ortasına kadar hava sıcaklığının 9 ila 13 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtip mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık değerinin aşılması ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
13.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi.

MAYIS AYINDAKİ EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERİ AŞILABİLİR

Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR UYARILDI

Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi

Kaynak: DHA

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