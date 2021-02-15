Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının hız kesmeden devam ettiği Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'a kadar devam etmesi beklenen fırtınada rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

YARIN 18.00'A KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın da kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKDENİZ'E "ŞİDDETLİ SAĞANAK" UYARISI

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı:

"Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış, rakımı 800 m ve üzeri yerlerde ise yoğun kar yağısı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."