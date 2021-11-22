Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat - Haberler
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara geneli için yarından başlayarak çarşambaya kadar sürecek kuvvetli yağışla ilgili 'sarı' kod uyarısı verdi. Uyarıda metrekareye 50 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini ifade etti.

'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji, Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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