Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda İstanbul'da öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

08.09.2020 08:38 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Haber Yorumları (3)
SPK: her haberde aynı şey anlamadım, bir kerede şimşek görüntüsü olsun
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MURE: ne zaman hava durumu haberi olsa. . .
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123: Aynen kardeş. Bilerek seçtikleri belli.
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