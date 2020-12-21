Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor
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Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor

21.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:57

Meteoroloji; Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur geçişleri beklendiğini açıkladı. Diğer yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise akşam ve gece saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor
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