Meteoroloji'den felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte riskli 5 il
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Meteoroloji'den felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte riskli 5 il

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den geçtiğimiz günlerde yaşanan felaketin izlerini henüz silemeyen Doğu Karadeniz için tekrardan şiddetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, Ordu, Girseun, Rize, Trabzon ve Artvin'de sel ve su baskınlarının yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, taşkın gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI'DA HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte riskli 5 il
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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