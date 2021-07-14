Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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