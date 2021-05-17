Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor
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Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Tahminlere göre; bugün için 36 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs Pazartesi günün hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; bugün birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

36 KENTTE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre; Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Sakarya'da bugün sağanak yağış etkili olacak.

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