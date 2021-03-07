Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

07.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:41

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava olacak. Marmara, Ege ve Karadeniz'de sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur, Bitlis çevrelerinde de yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS ÇEVRESİNDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

YAĞIŞ ALAN BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'de hafif şiddetli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
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