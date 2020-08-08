Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir, Giresun, Kütahya ve Afyonkarahisar için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor. Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.