Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru tarihi!
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Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru tarihi!

Bu ay içinde Perseid meteor yağmuru yani yıldız kayması olayı gerçekleşecek. Meteor yağmuruna şahitlik etmek isteyenlerin merak beklediği olay öncesi meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, meteor yağmuru nedir ve Perseid meteor yağmuru tarihi araştırılıyor.

Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru tarihi!
12.08.2020 07:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:37

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun bu ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih beklenirken meteor yağmuru nedir, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta araştırıldı.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında Perseid Göktaşı yağmuru gerçekleşir. 12 ve 13 Ağustos gecelerinde de meteor yağmuru olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. 133 yıllık bir döneme sahip olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı ilk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişi 2126 yılında olacaktır.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHİ

Göktaşı yağmurunun ortaya çıkışı gece yarısına denk geliyor. Ay, gece yarısı saat 01:30 civarı yarım evrede doğmaya başlayacak. Ay doğumuna kadar göktaşı yağmurunun izlenemsi mümkün olacak.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan,dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü veri.

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