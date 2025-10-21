Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Orionidler meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

21 Ekim gecesi boyunca saatte yaklaşık 20 meteorun gökyüzünde parlak izler bırakması bekleniyor. Ay ışığının yokluğu sayesinde, Orion Takımyıldızı yönünden gelen bu göktaşları, şehir ışıklarından uzakta kalan bölgelerde çıplak gözle kolayca izlenebilecek.

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI'NDAN GELEN PARÇACIKLAR

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı küçük toz ve kaya parçalarından doğuyor. Dünya, her yıl ekim ayının sonlarına doğru bu gök cisminin oluşturduğu ince toz bulutunun içinden geçiyor. Atmosfere giren bu parçacıklar sürtünme nedeniyle yanıyor ve biz bu ışıldayan çizgileri meteor yağmuru olarak izliyoruz.

HIZ VE PARLAKLIKTA REKOR SEVİYESİ

Orionidler, olağanüstü hızları ve parlaklıklarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık saniyede 66 kilometre hızla atmosfere giren bu meteorlardan bazıları, yüksek sıcaklık nedeniyle beyazımsı bir alevle parlayarak uzun süre gökyüzünde iz bırakıyor. Bu da onları diğer meteor yağmurlarına göre daha etkileyici hale getiriyor.

EN UYGUN GÖZLEM ANLARI

Orionid yağmurunu seyretmek için en iyi zaman, 21 Ekim Salı gecesi yarısından sonra, Orion Takımyıldızı'nın gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı saatlerdir. Gözlem yapmak için teleskop ya da özel bir ekipmana gerek yok; karanlık bir alan ve sabır bu gökyüzü şölenini izlemek için yeterli.

GÖSTERİ DEVAM EDİYOR

Orionid meteor yağmuru, Kasım ayının ortalarına kadar etkisini giderek azaltsa da devam edecek. Bu nedenle zirve gecesini kaçıranlar, önümüzdeki haftalarda hâlâ bu büyüleyici gökyüzü olayını görme fırsatına sahip olacak.