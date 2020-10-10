Metem çocuklar için maske üretmeye başladı
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Metem çocuklar için maske üretmeye başladı

10.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:31
Metem çocuklar için maske üretmeye başladı

Devrek'te faaliyette bulunan Mesleki Teknik Lisesi küçük çocuklar için maske üretimine başladı.

Devrek'te faaliyette bulunan Mesleki Teknik Lisesi küçük çocuklar için maske üretimine başladı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Moda Tasarım Teknolojisi Alanında görev yapan üç öğretmen ve öğrenciler küçük çocuklar için maske üretimine başladılar. İlk aşamada Devrek ilçesinde ki ilkokullarda okuyan küçük öğrencilerin ihtiyacını karşılamak isteyen öğretmenler, bu işi her hangi bir ücret talep etmeden yaptıklarını ifade ettiler.

Proje kapsamında üretilen maskelerin ilk partisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilirken, Meslek Lisesi öğretmenleri bu ülkenin üretimine katkı yapma noktasında, sosyal sorumluluk projelerine yer almaya devam edeceklerini ifade ettiler. - ZONGULDAK

Metem çocuklar için maske üretmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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