Mete Yarar kimdir? Mete Yarar kaç yaşında, nereli? Mete Yarar hayatı ve biyografisi!

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METE YARAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1967

Kaç yaşında: 53 yıl yaşında

Nereli: Samsun, Türkiye

Eğitim: Kara Harp Okulu

Rütbesi: Binbaşı

Mete Yarar, (d. 10 Nisan 1967, Samsun) Türk emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar.

Hayatı

1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaptı, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra, ticaret yapmaya başladı. 2004'ten itibaren Ortadoğu ülkeleri ve özellikle Irak ile ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara, olası riskler hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

Basın yayın organlarında "güvenlik uzmanı" sıfatıyla köşe yazarlığı ve yorum yapmaktadır.

2015 yılında "60 Yıllık İttifakta Son Gün" başlıklı bir romanı, 2016 yılında da "Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz" başlıklı bir inceleme kitabı yayımlandı.

TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi.

Bir oğlu olduğu ilk eşinden boşanan Yarar, 10 Temmuz 2018 tarihinde televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.

Yazdığı kitaplar

• 60 Yıllık İttifakta Son Gün

• Büyük İhanet

• Oyunun Sonu

• Darbenin Kayıp Saatleri

• Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz

• Mesih Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Ceyhun Bozkurt ile birlikte)