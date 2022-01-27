Metaverse ile birlikte ortaya çıkacak ve önemi artacak meslekler

Bilim kurgu romanlarında ve filmlerinde yıllar önce tanık olduğumuz Metaverse kavramı, çok uzak olmayan bir gelecekte hayatımızın bir parçası olacak. Blockchain ve kripto para teknolojilerinin yanı sıra sanal dünyalardaki emtia yatırımlarına da entegre olacak Metaverse, birçok insanın kendi sanal temsilleri yani avatarları ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebilmelerine olanak sunacak. İnternetten sonra en önemli buluş ve geleceğin dijital dünyası olarak nitelendirilen Metaverse, yeni çalışma ve iş fırsatlarını da beraberinde getirecek.

ÖNEMİ ARTACAK MESLEKLER

Firmaların aradığı elemanı, iş arayanların ise aradığı işi bulduğu Türkiye'nin istihdam kaynağı Eleman.net, yakın gelecekte Metaverse dijital evreninde ilgi görecek, bazılarını bildiğimiz bazılarını ise ilk kez duyacağımız meslekleri paylaştı.

SANAL EMLAK UZMANI

Metaverse insanların sosyalleşebilmesine olanak sağlayacak olmasının yanı sıra insanların ve şirketlerin sanal arsa, ev, dükkan gibi ihtiyaçlarına da cevap sunacak. Metaverse evrenindeki sanal araziler bir çeşit emlak ekonomisi oluşturacak. Bu durum sanal emlak uzmanlığı gibi yeni bir iş tanımını beraberinde getirecek.

RİSK YÖNETİMİ UZMANI

Metaverse evreni blockchain, bitcoin, NFT gibi yatırım araçlarını da bünyesine entegre edecek. Yeni ve dijital teknolojik yapıya sahip yatırım araçlarına yapılacak yatırımlar özelinde risk yönetimi uzmanları önem kazanacak. Risk yönetimi uzmanları bir şirketi veya bireyi potansiyel olarak metaverse evreninde etkileyebilecek finansal riskleri değerlendirmekten sorumlu olacak.

BLOKCHAİN UZMANLARI VE GELİŞTİRİCİLERİ

Blokchain uzmanları ve geliştiricileri; finansal hizmetler, kamu, teknoloji şirketleri, e-ticaret ve pazarlama alanlarında önemli bir konuma sahip olacak. Bu uzmanlar, Metaverse evreninde de blockchain'in kullanıcılara daha iyi hizmet vermesinin yollarını arayacak.

DİJİTAL DEDEKTİF

Dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara metaverse ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulacak.

OYUN TASARIMCILARI

Online oyunlar her yıl hem artan oyuncu sayısı hem de yarattıkları ekonomik büyüklük ile dikkat çekiyor. Metaverse evreniyle birlikte, özellikle VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik) tabanlı oyunların prototipini oluşturacak, tasarlayacak ve kullanıcılarla buluşturacak oyun tasarımcılarına rağbet olacak.

DİJİTAL SATIŞ UZMANI

Metaverse hem bireylere hem de markalara ürünlerini pazarlama, satma ve gelir etme anlamında fırsatlar sunacak. Fiziksel dünyada özellikle mağazalarda iletişim kurduğumuz satış uzmanlarına, satış temsilcilerine metaverse evreninde de ihtiyaç olacak. Fiziksel mağazalarda görmeye alıştığımız satış temsilcileri-uzmanları, avatarları ile dijital evrende de görev yapacak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Dünya daha dijital hale geldikçe, siber suçlar tüm bireyler, işletmeler ve devlet kurumları için en büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu durum bireylerin ya da şirketlerin fiziksel güvenliğini korumak kadar önemli bir hal alacak. Siber güvenlik metaverse ile birlikte hayatın her alanına daha fazla yayılacak, her bireyin ve şirketin gelecekte bir siber uzman güvenlik uzmanı olacak.

PAZARLAMA YÖNETİCİSİ & DANIŞMAN

Metaverse evreni beraberinde iş ve özel hayata dair birçok yeniliği getirecek. Yeni kuşakların ve yeni tüketicilerin beklentileri iletişim süreçlerini de kökten değiştirecek. İletişim alanında her kademede uzman işgücü metaverse dünyasına hizmet sunacak. Hem fiziksel hem de dijital dünyaya hakim iletişim uzmanları ve bu uzmanların yer aldığı ajanslar markaların gündeminde olacak. Pazarlama yöneticilerinin iş tanımlarına ise yeni görev alanları eklenecek. Pazarlama yöneticileri, kripto paralar ve blockchain teknojilerini de kullanarak potansiyel kullanıcıları tanımlayacak, eğilimlerini izleyecek ve şirketlerin pazar paylarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirecek.

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