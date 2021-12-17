Metaverse dünyasında devrim yaratacak gelişme! Bir ilk gerçekleşti

Kovid-19 salgınının hayatımızdaki pek çok alışkanlığı değiştirdi. Ancak yakın zamanda bu değişikliklerin bir sonucuna daha şahit olduk; Sanal düğün.

KARANTİNA ŞARTLARI ONLARI YENİ BİR ARAYIŞA İTTİ

Karantina tedbirleri kapsamında eski eğlenceli ve gösterişli düğünlerimizi yapmaktan çok uzaktık. Bu durumsa Amerika'lı Traci Gagnon ve Dave Gagnon çiftini, yeni bir arayışa itti.

SANAL DÜNYADA BİR İLK

Çift Metaverse evreninde bir ilki gerçekleştirdi. Amerikalı Traci Gagnon ve Dave Gagnon çifti, sanal dünyada tanışıp başlattıkları ilişkilerini, yine sanal dünyada mutlu sona erdirdiler.

METAVERSE NEDİR?

Metaverse özünde sanal bir evreni ifade eder. Metaverse size o evrende yaşama, çalışma ve kazanma gibi imkanlar sunar. Metaverse, teknolojinin izin verdiği ölçüde gerçekçi bir deneyim yaşatmayı amaçlar.

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