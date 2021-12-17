Metaverse dünyasında devrim yaratacak gelişme! Bir ilk gerçekleşti - Haberler
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Metaverse dünyasında devrim yaratacak gelişme! Bir ilk gerçekleşti

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Dünya

Son zamanlarda Metaverse kavramını duymayan kalmamıştır. Zira, Facebook'un da dahil olduğu birçok teknoloji devinin şimdiden yerini aldığı bu kavram, son zamanların en popüler konusu haline geldi. Sanal dünya ile gerçek hayatın birleşim noktası olan Metaverse'de bir ilk gerçekleşti. Amerikalı çift Metaverse'de evlendi.

Kovid-19 salgınının hayatımızdaki pek çok alışkanlığı değiştirdi. Ancak yakın zamanda bu değişikliklerin bir sonucuna daha şahit olduk; Sanal düğün.

Karantina tedbirleri kapsamında eski eğlenceli ve gösterişli düğünlerimizi yapmaktan çok uzaktık. Bu durumsa Amerika'lı Traci Gagnon ve Dave Gagnon çiftini, yeni bir arayışa itti.

Metaverse dünyasında devrim yaratacak gelişme! Bir ilk gerçekleşti

Çift Metaverse evreninde bir ilki gerçekleştirdi. Amerikalı Traci Gagnon ve Dave Gagnon çifti, sanal dünyada tanışıp başlattıkları ilişkilerini, yine sanal dünyada mutlu sona erdirdiler.

Metaverse dünyasında devrim yaratacak gelişme! Bir ilk gerçekleşti

Metaverse özünde sanal bir evreni ifade eder. Metaverse size o evrende yaşama, çalışma ve kazanma gibi imkanlar sunar. Metaverse, teknolojinin izin verdiği ölçüde gerçekçi bir deneyim yaşatmayı amaçlar.

Metaverse dünyasında devrim yaratacak gelişme! Bir ilk gerçekleşti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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