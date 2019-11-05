Mesut Yılmaz, 'oğlunun hayali' üniversitenin yeni akademik yılı açılışındaydı

05.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:27

Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın üstlendiği ve 'oğlumuzun hayali' diye adlandırdıkları İstanbul Kent Üniversitesi'nin 3'üncü akademik yılı açılış töreni gerçekleşti. Mesut ve Berna Yılmaz çifti, üniversitedeki 3 bini aşkın öğrenci ile yeni eğitim yılını karşıladı.

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz tarafından kurularak 3 sene önce eğitim-öğretim hayatına başlayan İstanbul Kent Üniversitesi 3'üncü akademik yılına merhaba dedi. Yılmaz çiftinin kaybettikleri oğulları Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayalini gerçekleştirmek için kurdukları üniversitenin açılışı, Eski Başbakan Mesut Yılmaz, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Mütevelli Heyet Üyesi Berna Tokar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

YAVUZ'UN MİSYONU: MUTLU VE İYİ YETİŞMİŞ GENÇLER

Akademik yıl açılış konuşmasında mutlu günlerinden birini yaşadığını söyleyen Berna Yılmaz, "Akademik yılı en içten dileklerimle kutluyorum. İstanbul Kent Üniversitesi bu yıl açılan fakültesiyle; hedefine gelmek istediği yere doğru, başarıyla ilerlemekteyiz. Engelsiz Eğitim Vakfı ve sevgili oğlumuz Yavuz Yılmaz'ın misyonu öğrencileri mutlu ve iyi yetişmiş olarak hayata kazandırmaktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ÜNİVERSİTE'NİN 3'ÜNCÜ YILINDA 3 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise, "Çalışarak, azimle devam ettireceğimiz yeni yıla giriyoruz. Yüzde 96'lık doluluk oranına eriştik. Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni de ekleyerek fakülte sayımızı 4'e çıkardık. Bugün 2019-2020 akademik yılında toplam 3 bin 50 öğrencimiz ile yola devam ediyoruz" dedi.

Sağlık temalı vakıf üniversitelerinden birisi olmak için çalıştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kavak, "Üniversitemiz bilgiyle erişimi kolaylaştırmayı kendine amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin dünya insanı olarak yetişmesi için gerçekleştirdiğimiz uluslararası projelerimiz var. İstanbul Kent Üniversitesi olarak İstanbul'un kalbi Taksim Kampüsü'nde yerleşmiş bir üniversite olarak bu sene 3'üncü akademik yılımıza başlıyoruz. Daha çok yeni bir üniversiteyiz. 3'üncü yılımız olmasına rağmen 3 bini aşkın öğrencimizi toplam 25 bin metrekarelik açık alanda, 35 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan kampüsümüzde öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Özellikle sağlıkta büyümeyi amaçlıyoruz. Eğitim ve öğretim hayatımıza fark katmayı prensip aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA