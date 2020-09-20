Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın eşinden açıklama geldi: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili eşi Berna Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın yoğun bakımda olmadığını belirten Berna Yılmaz, eşinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, eşinin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mesut Yılmaz'ın 'yoğun bakımda olmadığını' söyleyen Berna Yılmaz, tedavinin devam ettiğini belirtti. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'e konuşan Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı. HAYATINI KAYBETTİĞİNE DAİR YALAN HABER YAPILMIŞTI Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan 'hayatını kaybetti' iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama gelmişti. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullanmıştı. "UMUT FALAN KESİLMEDİ" Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas da Mesut Yılmaz'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Umut falan kesilmedi. Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.