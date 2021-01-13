Mesut Özil'in Çamlıca'daki yeni yuvası

Şimdilerde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst'ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.

Elif Dürüst, Mehmet Germiyanlıgil ile evliliği sırasında oturduğu evi boşanmanın ardından boşaltmış ve o dönem aşk yaşadığı sevgilisi Sıtkı Ayan'a kiraya vermişti.

Ayan ise yaklaşık 10 yıl kullandığı evi, bu yaz başı boşaltmış ve Yeniköy'e taşınmıştı.

Arsenal'la kopma noktasına gelen Özil'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmek üzere.

Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul'a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvamış.

Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

Bir zamanlar Elif Dürüst'ün babası, sanayici Ekrem Dürüst'ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Gülşe'nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

4 Nisan'da nikah var

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor!

4 yıldır 33 yaşındaki Avukat Yasemin Güçkan ile flört eden Özyeğin, yılbaşında romantik bir dağ evinde sevgilisine evlenme teklifi etmiş.

"Evet" yanıtı aldıktan sonra hazırlıklara başlayan 3 çocuk babası Murat Özyeğin, 4 Nisan'da aile arasında yapılacak küçük bir törenle Yasemin Güçkan ile nikah masasına oturacak. Çift, pandemi sonrası tüm aile bireyleri ve dostlarıyla büyük bir davet vererek, evliliklerini kutlamayı planlıyor.

Yardımcısı değil sevgilisi!

İş insanı Ahmet Bayer, geçtiğimiz günlerde yanında sarışın bir kadınla objektiflere yansımıştı. Haberlere "yardımcısı" olarak yansıyan hanımefendinin kimliğini araştırınca öğrendim ki, gerçekte yardımcısı değil, 1 yıllık sevgilisi Nina Hakimi'ymiş!

İranlı bir ressam olan Nina Hakimi, uzun süredir Türkiye'de yaşıyor ve sanat çalışmalarını burada sürdürüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde La Visione Art Gallery'de açılan "Join Us" isimli karma sergide yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Hayali gerçek oldu

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Verda Penso hayalini kurduğu markasını hayata geçirdi ve "Penso Gioielli" markası ile moda dünyasına adım attı.

Etiler'de açtığı yeni mağazasında kadın ve erkek bilek ve yüzüklerden oluşan koleksiyonunu görücüye çıkaran Verda Hanım gördüğü ilgiden memnun... Verda Hanım'a yeni işinde başarılar diliyorum.

Kaynak: Hürriyet