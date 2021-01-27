Mesut özil eşi kim? Amine Gülşe kimdir?

Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla son dönemlerde en çok merak edilen isim Mesut Özil oldu. Mesut özil eşi kim? Amine Gülşe kimdir? merak konusu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, arsenal ve Real Madrid'de forma giymesinin ardından Fenerbahçe takımıyla 3.5 yıllık anlaşma yaptı. Yıldız oyuncunun eşi Amine Gülşe ise en çok merak edilen isim haline geldi. 32 yaşındaki futbolcu Mesut Özil, 27 Ocak bugün itibariyle imzaları attı. Eşi ise instagram üzerinden 'Geliyoruz' diyerek imza atmaya gittiklerini bildirmesinin ardından Mesut özil eşi kim? Amine Gülşe kimdir? sorusuna yanıt arıyor.

MESUT ÖZİL EŞİ KİMDİR? AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

30 Nisan 1993 yılında dünyaya gelen Mesut Özil eşi Amine Gülşe, İsveç Götebord'de dünyaya geldi. 2014 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasına girmesi, Amine Gülşe için dönüm noktası oluyor. İsveç'te High School Of The Gothenburg Region mezunu olanAmine Gülşe, şimdilerde İsveççe, İngilizce, Türkçe ve İspanyolca dillerine hakim.

Hem mankenlik hem oyunculuk yapan Amine Gülşe, 6 Haziran 2019 yılında Mesut Özil ile hayatını birleştirdi. 2020 tarihinde ise Londra'da Eda adını koydukları kız çocuğunu dünyaya getirdi. Amine Gülşe, 'İkisini de Sevdim' ve 'Asla Vazgeçmem' dizilerinde rol adı.