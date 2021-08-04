Mesut İnan kimdir? Jandarma Albay Mesut İnan kaç yaşında, nereli? Mesut İnan biyografisi!
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Mesut İnan kimdir? Jandarma Albay Mesut İnan kaç yaşında, nereli? Mesut İnan biyografisi!

Mesut İnan kimdir? Jandarma Albay Mesut İnan kaç yaşında, nereli? Mesut İnan biyografisi!
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Aydın'ın Karacasu İlçesi Alemler Mahallesinde süren orman yangınında destek vermek için bölgeye giden Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan alevlerin ortasında kalan ahıra girip içerideki keçileri yanmaktan kurtardı. Hayatı merak edilen Mesut İnan kimdir? Mesut İnan kaç yaşında, nereli? Mesut İnan hayatı ve biyografisi nedir?

J. Alb. Mesut İNAN 15 Ağustos 2018 tarihinde görevine katılmış olup, halen bu görevi yürütmektedir. Hayatı merak edilen Mesut İnan kimdir? Mesut İnan kaç yaşında, nereli? Mesut İnan hayatı ve biyografisi nedir?

MESUT İNAN KİMDİR?

J.Kd.Alb. Mesut İNAN 1972 yılında Konya ilinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1993 yılında Kara Harp Okulundan 1994 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1994-1995 yıllarında Çanakkale 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı emrinde, 1995-1996 yıllarında Ankara Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Subay Temel Kurslar Komutanlığı emrinde, 1996-1997 yılları arasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 2'nci Bölük 1'inci Tim Komutanı, 1997-2000 yılları arasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 2'nci Bölük Komutanı, 2000-2002 yılları arasında Isparta/Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı, 2002-2004 yılları arasında Elazığ/Arıcak İlçe Jandarma Komutanı, 2004-2005 yılları arasında Hatay/Erzin Özel Harekat Tabur Komutanlığı İstihbarat Harekat Subayı, 2005-2008 yılları arasında Adana İl Jandarma Komutanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürü, 2008-2010 yılları arasında Van/Çatak İlçe Jandarma Komutanı, 2010-2014 yılları arasında Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında Bursa 3'ncü İl Jandarma Komutan Yardımcısı, 2016-2017 yılları arasında Karabük Safranbolu 125'nci Jandarma Eğitim Alay Komutanı, 2017-2018 yılları arasında Aydın Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı Eğitim Daire Başkanı görevlerini yürütmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın İl Jandarma Komutanı olarak ataması yapılan J. Alb. Mesut İNAN 15 Ağustos 2018 tarihinde görevine katılmış olup, halen bu görevi yürütmektedir. Bayan Naciye İNAN ile evli olup, 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

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