Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı Caşın kaç yaşında, nereli? Mesut Hakkı Caşın hayatı ve biyografisi!

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AKADEMİSYEN - YAZAR PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN KİMDİR?

Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞIN 1956 yılında İzmir'de doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir'de tamamlamıştır. Akademik eğitimine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans 1983), Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku (Yüksek Lisans 1986), Texas San Antonio College'de Amerikan Anayasa Hukuku ile devam etmiştir ve (Doktora Eğitimini 1994) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ''Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma'' konusunda tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra, Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü'ne kabul edilmiştir. Prof. CAŞIN Türk Hava Kuvvetleri'nin farklı üslerinde görev almıştır. 1988 yılında USAF'ın F-16 savaş uçakları projesinde Texas Lackland, Colorado Lowry, Dallas Sheppard, Miami Homestead Hava üslerinde eğitim almıştır. 1999 yılında ise, Türkiye Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subaylığı görevinden emekli olmuştur. "Rus İmparatorluk stratejisi" kitabı ile 2002 yılında doçentliğe, 2008 yılında ise "Uluslararası Terörizm" çalışması ile de profesörlüğe hak kazanmıştır. Perception, Jeopolitik, MSI dergilerinin editör kurulunda görev almış ve Türkiye'deki dergi ve gazetelerde dış politika yazarlığı yapmıştır. ABD Barosu, İstanbul Barosu, TÜDAV'a üyedir. Uluslararası Hukuk, Enerji Hukuku, Rusya, Karadeniz, Avrupa Birliği, Uluslararası Terörizm, Türk Boğazları, Siber Güvenlik, Silahsızlanma, NATO, Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Harp Tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur. Bu kitaplardan bazıları, ''Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma'', ''Cyber Security Policies and Critical Infrastructure Protection'', ''Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları', ''Uluslararası Anlaşmalar Hukuku'', ''Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları'', "Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası", "Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri", "Rus İmparatorluk Stratejisi", '' Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar", ''Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma-Barış Sarkacı '', '' Rusya'nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi Anlaşmazlık mı? '', "Uluslararası Terörizm", ''Siyasi Tarih'', ''II. Dünya Savaşı Tarihi'' dir. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstinye Üniversitesi, Hava Harp Okulu, Milli Savunma Üniversitesi'nde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde lisans, yüksek lisans, doktora dersleri vermiştir. Halen İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürütmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk, Mülteci Hukuku, Enerji Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Bilişim Hukuku, Uluslararası İlişkiler ve Savunma Politikaları, NATO, Rus Dış Politikası, Uluslararası Terörizm, Harp Tarihi.