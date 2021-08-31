Mesut Akusta sevenlerine seslendi: En kısa zamanda görüşmek üzere
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Mesut Akusta sevenlerine seslendi: En kısa zamanda görüşmek üzere

Mesut Akusta sevenlerine seslendi: En kısa zamanda görüşmek üzere
Hürriyet - Haberler | Magazin

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu. 

Usta oyuncu zor günleri atlattı ve cumartesi günü taburcu edildi. Bir hafta sonra setlere dönecek olan Akusta, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoş çakalın" dedi.

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Mesut Akusta (@mesutakusta)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Hürriyet

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