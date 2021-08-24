Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta biyografisi!
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Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta biyografisi!

Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta biyografisi!
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın Mete'si olarak tanınan Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi. Peki, Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta mesleği nedir? Mesut Akusta hayatı ve biyografisi nedir?

Şimdilerde ise beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Peki,Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta mesleği nedir? Mesut Akusta hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır. Şimdilerde ise beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi bekleniyor.

MESUT AKUSTA DİZİLERİ

2021: Teşkilat- Mete

2018: Börü- İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

2016: Köroğlu- Bolu Beyi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2013: Karagül- Kendal Şamverdi

2011: Ay Tutulması- Şevket

2009: Ezel Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2009: Umut- Turan Bey

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Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta biyografisi! - Haberler
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