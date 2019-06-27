Messi'ye 'Alkollü Brezilyalılar' koruması

Ülkesinde yayın yapan Voka TV'ye açıklamalar yapan Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu, "Barcelona, Messi'yi kötü yönde etkilemesinden korktukları için Ronaldinho ve Deco'yu sattı" dedi. Barcelona alt yapısında yıldızı parladıktan sonra A takıma yükselen Messi'nin o dönem takımın yıldızları olan Ronaldinho ve Deco'nun etkisinde kalmaması için 2008'de göreve gelen Pep Guardiola tarafından gönderildiğini belirten Hleb, Brezilyalıları profesyonellikten uzak olmakla itham etti ve "Antrenmana alkollü geliyorlardı" ifadelerini kullandı.

Frank Rijkaard'ın yerine göreve getirilen Pep Guardiola tarafından Barcelona'ya transfer edilen Hleb, aslında İspanyol devine gitmek istemediğini de itiraf etti. Bu ayın başında Bate Borisov'un sözleşmesini sonlandırdığı 38 yaşındaki oyuncu, "Aslında Barcelona'ya gitmek istemiyordum. Bayern Münih'e transfer olmak veya Arsenal'de kalmak amacındaydım. Ancak menajerlerim Guardiola'nın beni istediğini söylediler" diye konuştu. Barcelona'ya gittiğinde 1 ay Thierry Henry'nin kendisini konuk ettiğini belirten Hleb, "Otel'de kalmak mı? Çok sıkıcı. -Bir şeyler buluncaya kadar benimle kal- dedi. Ben de 1 ay onun yanında kaldım" ifadelerini kullandı.