"Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum" diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil
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"Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum" diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

'Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum' diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

1 Haziran sonrası normalleşme kararlarında eğlence mekanları ve müzisyenler hakkında herhangi bir detaya yer verilmemesine müzisyenlerden tepki gelmişti. Bu tepkilerin üzerine şarkıcı Tuba Ekinci, meslektaşlarının istek biçimlerinin yanlış olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Ekinci'ye şarkıcı Sevcan Orhan'dan sert çıkış gecikmedi. Orhan, Ekinci için "Benim meslektaşım değil. Bu hanımefendi hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendi müzisyen değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi düzenlenen kabine toplantısının ardından Türkiye'nin korona salgınındaki normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan, açıkladığı kararlarda müzisyenlerle ilgili detaya yer vermezken, daha sonrasında yayınlanan genelgede de eğlence mekanlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

BİRÇOK SANATÇIDAN PAYLAŞIM GELDİ

Bu gelişmelerin ardından salgın döneminde sahne alamayan müzisyenlerden art arda tepkiler geldi. Başta Gülben Ergen, Demet Akalın, Hakan Altun ve Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, müzisyenlerle ilgili herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.

ADIM ATILMASINI TALEP ETTİ

Müzisyenlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar devam ederken, şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekinci, eğlence mekanlarının normalleşme takviminde yer almamasına dair müzisyenler tarafından yapılan yorumları anlamsız ve gereksiz bularak Cumhurbaşkanı'ndan mekanlarla ilgili adım atılmasını istedi. Ekinci, meslektaşlarının sert tepkileri adına da özür dilediğini söyledi.

'Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum' diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

"HİTAP ŞEKİLLERİ İÇİN BEN ÖZÜR DİLERİM"

Tuğba Ekinci paylaşımında, "Dünyanın en zeki, en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum, rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki!" ifadelerini kullandı.

SEVCAN ORHAN'DAN SERT ÇIKIŞ

Tuğba Ekinci'nin açıklamalarına bir başka sanatçı Sevcan Orhan'dan sert tepki geldi. Orhan, sosyal medya hesabından Ekinci'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu hanımefendi benim meslektaşım değil! Hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendisi 'müzisyen' değil" dedi.

'Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum' diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Sevcan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla da müzisyenlerle ilgili herhangi bir adım atılmamasına isyan etti:

'Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum' diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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"Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum" diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil - Haberler Magazin
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