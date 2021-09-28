MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Haberler
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MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Özden ATİK İstanbul, DHASarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.

İSTANBUL (DHA) - Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Yavuz Sümter hakkında Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 11 Ekim 2019'da gerçekleşmişti. İddiaya göre, asistan doktor olan sanık Yavuz Sümter, iş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle meslektaşı Kaan Erol'a husumet besliyordu. Yavuz Sümter, Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30'da hastaneye gitti. Sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçak bulunan Sümter, Kaan Erol'un odasına girerek bıçakla saldırdı. Kaan Erol vücuduna aldığı 75 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yavuz Sümter cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçiler Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TANIK DOKTORLAR YALAN SÖYLEDİLER

Sanık Yavuz Sümter son savunmasında, Bana yapılan hakaret, küfür ve tehditlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki hiçbir cinayet benim davam kadar yüksek tahrik altında işlenmemiştir. Tanıklık yapan doktorlar benim gözümün içine baka baka yalan söylediler. Ben iki kez hüngür hüngür ağlayarak başhekime istifa dilekçesi sundum. Dilekçemi kabul etmedikleri gibi bulunduğum durum için de hiçbir icraat yapmadılar. Eğer ilk dilekçemi kabul etselerdi bunlar yaşanmazdı dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin cinayeti planlı ve tasarlayarak işlemediğini öne sürerek Sanığın odada maktule 2 saate yakın kalması bu işin tasarlayarak olmadığının göstergesidir. Verilen adli tıp raporu şüphelidir. Tanık beyanları kesinlikle yalandır. Bu şekilde karar verilirse savunma hakkı kısıtlanmış olacaktır dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Yavuz Sümter'i Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan baba Metin Erol adaletin yerini bulduğunu söyleyerek, Türk adaletinin doğru bir karar verdiğini böylelikle 11 Ekim 2019 tarihinde görevi başında şehit olan evladımın kabrinin de nurla dolduğunu düşünüyorum. Allah kimseye böyle bir vahşeti yaşatmasın. Allahım onu nur içinde yatırsın. Biz evladımızı kaybettik. Vatan pırıl pırıl bir doktorunu bir Türk gencini kaybetti dedi.

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
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Haber: MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Haberler
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