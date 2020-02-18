Meslek ödülü İzmir'li kahraman itfaiyecilere

18.02.2020 08:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:47

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törende, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte ekipte yer alan 11 kişiye teşekkür plaketi takdim etti.

Göztepe Rotary Kulübü bu yılın meslek hizmet ödülü 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme o sırada Tunceli'de bulunan ve deprem bölgesine ilk ulaşan ekip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibine verdi.

Deprem anında Tunceli'de bulunan arama kurtarma ekibinin depremi hissettikten hemen sonra izin alarak deprem bölgesine geçmesi ve ardından AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılmalarıyla başlayan sürecin son derece başarılı ve gurur verici olduğunu dile getiren Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli, "Deprem doğal bir afet aslında ve hepimizin başına gelebilir.O gün deprem bölgesinde İzmir'den birilerinin olduğunu bilmek bir nebze de olsa içimize su serpti. İzmir'in dost elini depremzede kardeşlerimize uzatarak hayat kurtaranbaşta İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanımız Murat Varlıorpak olmak üzere Erman Karademir, Arif Avcı, Okan Ergün,Aşkın Candan, Abdulkadir Köse, Özay Kökten, Ömer Arifoğulları, Çağlar Bulut, İsmail Ata, Ergin Çevik ve Enis Bayburt'a ve tüm kahraman itfaiyecilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler