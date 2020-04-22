Meslek lisesinden günlük 10 bin, yüz koruyucu siperlik
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Anadolu Lisesi, Kağıthane, Gültepe, Güncel

Meslek lisesinden günlük 10 bin, yüz koruyucu siperlik

Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüz koruyucu siperlik için kalıp üreterek seri üretime geçti.

22.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:11
Meslek lisesinden günlük 10 bin, yüz koruyucu siperlik

Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüz koruyucu siperlik için kalıp üreterek seri üretime geçti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde mesleki ve teknik eğitim liseleri, koruyucu tedbirler çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca pilot okul seçilen Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüz koruyucu siperlik için kalıp üreterek seri üretime başladı. Bu sayede günde 10 bin adet, yüz koruyucu siperlik üretilerek sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan ürünlerin temini konusunda sorun yaşanmaması için özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bu zor günlerde "kara gün dostu" olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Yazısı, "Yüz koruyucu siperlik için kalıp üretilerek seri üretime geçtiğimiz süreç, bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin açık göstergesidir. Bu süreçte gerek sağlık personeli gerekse vatandaşımızın korunması açısından üretilen yüz koruyucu siperlikle tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık ve tabldot tabağı üretiminin her biri ayrı emeğe ve öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, salgınla mücadele sürecinde gönüllü ve fedakarca çalışan öğretmenlere, eğitim yöneticilerine ve tüm destek veren personele teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Hoşyiğit de yapılan ikinci kalıpla üretim miktarının günlük 25 bine çıkacağını bildirdi.

Tek kullanımlık plastik ürün üretimi de yapılıyor

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yüz koruyucu siperliğin yanı sıra tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık ve tabldot tabağı üretimi de yapılıyor.

Bir yandan plastik enjeksiyon ve ambalaj makinelerinde plastik baskılar alınırken, bir yandan da montaj ünitelerinde tüm bu ürünler sağlık çalışanları için hazır hale getiriliyor.

Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren okul günde 10 bin siperlikli maske ile yirmişer bin adet plastik çatal, bıçak, kaşık ve tabldot tabağı üretiyor.

Kaynak: AA

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