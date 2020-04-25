Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı - Haberler
MEB, Güncel, Haber

Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı.

25.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:41
Meslek lisesinde üretilen 'video laringoskop' cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik-Elektronik Öğretmenleri Özgür Tosun, Taştan Babur ve Ercan Aydemir tarafından geliştirilen ve okulun imkanları kullanılarak yapılan cihazın tanıtımı yapıldı.

Cihaza ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Aykut Yılmaz, Kovid-19 salgının başlamasının ardından toplantı yaptıklarını ve mücadeleye nasıl katkı sunacaklarını değerlendirdiklerini anlatarak, "Öğretmenlerimiz bize, video laringoskop cihazını yapabileceklerini söylediler. Biz de bunu üstlerimizle konuştuk." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yola çıktıklarını aktaran Yılmaz, 4 gün gibi kısa bir sürede cihazı geliştirerek, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim ettiklerini söyledi.

Yılmaz, hastanedeki doktorların bu cihazı denediklerini, klinik testlerin başarılı olması durumunda elde edilen raporlarla Sağlık Bakanlığına başvuracaklarını, oradan alınacak sonuca göre de seri üretime geçeceklerini belirtti.

Okul Müdürü Aykut Yılmaz, "Bu cihazı, elektrik-elektronik alanındaki 3 öğretmenimiz geliştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemlerde de epey zorlandılar. Çeşitli parçaları birleştirerek bu cihazı hazırladılar. Gayet başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cihazı taşınabilir ve sabit olmak üzere iki türde geliştirildi

Cihazın üretiminde yer alan Elektrik-Elektronik Öğretmeni Taştan Babur, cihazı taşınabilir ve sabit olarak iki türlü geliştirdiklerini söyledi.

Babur, taşınabilir olan cihazın 6 saate kadar hizmet verdiğini belirterek, sabit şekilde geliştirilen diğer ürüne ilişkin de bilgi verdi.

Sabit cihazda, küçük mikro çip kamera, laringoskop set ve görev bilgisayarının bulunduğunu, görüntüyü görüntülemek için de TV, tablet, cep telefonu gibi uygulamaların da kullanılabileceğine değinen Babur, "Bu cihazımız ve yazılımı Sancaktepe Eyüp Sultan Meslek Lisesi olarak kendi imkanlarımızla gerçekleştirilmiştir. Basit ve kolay bir şekilde kullanılabilmektedir." dedi.

Babur, ürünlerin klinik testlerinin tamamlanması ve Sağlık Bakanlığından onay alınmasının ardından seri üretime geçebileceklerini aktardı.

Meslek lisesinde üretilen 'video laringoskop' cihazı tanıtıldı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketi: 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Naci Bostancı Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ebru Şallı Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 17:26:22. #1.15#
title