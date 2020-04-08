Meslek lisesi öğretmenlerinden maske üretimi Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri korona virüsüne karşı maske üretiyor.

Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri korona virüsüne karşı maske üretiyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da mesleki ve teknik anadolu liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirilerek temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı. Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de okulda maske dikiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, üretim yapan okulu ve öğretmenleri ziyaret etti. Dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde covid-19 salgınını önlemede destek olmak amacıyla gönüllü olarak yaptıkları bu hizmetten dolayı başta okul müdürü Bedrettin Katmer olmak üzere, müdür yardımcılarına ve alan bölüm öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA