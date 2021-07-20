Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti
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Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti

Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, demir çelik sanayisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kesim ve dekorasyon işlerinde kullandığı CNC fiber lazer kesim makinesi üretti.

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, demir çelik sanayisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kesim ve dekorasyon işlerinde kullandığı CNC fiber lazer kesim makinesi üretti.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, daha önce ürettikleri CNC kontrollü plazma kesme makinesinden esinlenerek Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık 800 bin liraya ithal edilen CNC fiber lazer kesim makinesi yapmak için çalışma başlattı.

Öğrenciler öğretmenlerinin de yardımıyla okulun metal teknolojileri bölümünde cihazın sehpa ve boyasını, elektronik bölümünde aksam ve bağlantılarını, makine bölümünde de dişli ve raylarını yaptı.

Üretilen makinenin kodlama yoluyla yapılan çizimleri 10 milimetreye kadar kesme imkanı sağladığı ve metal, çelik, krom, alüminyumu da basınçla sorunsuz kestiği belirlendi.

Öğrencilerin çalışmasıyla yaklaşık 1,5 ayda üretilen makine, 430 bin liraya mal edildi.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında okullarında daha önce CNC kontrollü plazma kesme makinesi ile N95 maske makinesi ürettiklerini söyledi.

Son olarak CNC fiber lazer kesim makinesi yaptıklarını ifade eden Yıldırım, bu makinenin demir çelik sektörü için önemli olduğunu belirtti.

-"Türkiye'deki diğer okullara da yapmak için talibiz"

Yıldırım, ürettikleri yeni makineyle lazer sayesinde daha hızlı ve düzgün kesimler yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu şekil ve ebatta bir makine üreten okul yok. Bunu biz Ar-Ge çalışması kapsamında 430 bin liraya mal ettik. Bunların şu an piyasa değeri 700-800 bin lira civarındadır. Bununla hızlı kesim yapıldığı için her türlü ferforje işleri yapılabilir. Bu makineden sanayide az sayıda var. Yerli olarak öğretmen ve öğrencilerimizle biz bunu burada yaklaşık 1,5 ayda ürettik. Türkiye'deki diğer okullara da yapmak için talibiz."

Yıldırım, yaptıkları çalışmalarla okullarında eğitim ve üretimi birleştirdiklerini, öğrencilerin de bu sayede gelir elde ettiğini belirtti.

Elektrik ve Elektronik Bölümü Alan Şefi Ersin Öz de makinenin kentte ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Makinenin parçalarını da kendi yaptıkları makineden elde ettiklerini anlatan Öz, seri üretime geçildiği taktirde sanayi esnafının daha düşük maliyetle bunu alabileceğini dile getirdi.

Öz, makinenin 10 milimetreye kadar kesim yapabildiğini belirterek, "Makinemiz, 2 ila 4 metre sac üzerinde işlem yapabiliyor. Ayrıca bu makineye ikinci bir kafa da eklenebiliyor. Bunun otomasyonunu da burada kendimiz yaptık. Çin'den ithal gelen makinelerin kullanımındaki en büyük problem, yabancı dilde olduğu için çok fazla anlaşılmıyordu, biz bunu da Türkçe yaparak kullanıcının daha verimli ve hızlı kullanmasına olanak sağladık." diye konuştu.

Elektrik elektronik teknoloji bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Karaca da okulu sayesinde hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de gelir elde ederek aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti
Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti
Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti
Meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC fiber lazer kesim makinesi üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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