Meslek Lisesi Öğrencileri, İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onardı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir meslek lisesinin öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen " Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, evlerindeki bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Metal Teknolojisi Atölye Şefi Ergün Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri sahada uyguladıklarını söyledi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Halil Aykaç ise sosyal sorumluluk adına hem ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun bir şeyler katabilmek, hem öğrencilerin okulda öğrendikleri pratik bilgileri sahada uygulamak adına, hem de aynı zamanda öğrencilere her zaman öğretilen sosyal konuda bilinçli olma, insanlara yardım etme ve yardımlaşma adına böyle bir proje hazırlandığını kaydetti.

Projeyle ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Nevzat Avşar da proje kapsamında mahalle muhtarları ve belediye ile çalıştıklarını ifade ederek, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tesisat, elektrik, boya gibi bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Avşar, şunları kaydetti:

"Bağlı bulunduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesinin planlamasını yaparak okulumuzun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi aileleri muhtarlarımız marifetiyle tespit ettik. Akabinde ailelerimizin evlerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçları belediyemizle de işbirliği yaparak gerekli malzeme ihtiyacımızı giderdikten sonra bölüm şeflerimiz ve öğrencilerimizle beraber bu ailelerimizin evlerinde bakım ve onarım çalışmaları yaparak projemizi hayata geçirdik."