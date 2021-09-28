Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor - Haberler
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Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

Kayseri'de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, alanlarında edindikleri bilgileri, kırsalda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencilere aktararak hem onlara eğlenceli bir gün yaşatıyor hem de deneyim kazanıyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, alanlarında edindikleri bilgileri, kırsalda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencilere aktararak hem onlara eğlenceli bir gün yaşatıyor hem de deneyim kazanıyor.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Köy Okulları Değerler Etkileşim Programı (KÖYDEP) kapsamında öğrenciler, kırsaldaki Akin Mahallesi'nde bulunan ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Güzellik ve saç bakımı bölümünde okuyan öğrenciler, sınıflardan okul bahçesine taşıdıkları masa ve sandalyelerde, öğrencilerin saçını kesti, bakım yaptı. Çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler ise hazırladıkları animasyon gösterileri ve yarışmalarla çocukları eğlendirdi.

Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü öğrencileri de okullarında hazırladıkları pastayı Akin İlkokulu bahçesinde keserek, eylül ayında doğan çocukların doğum gününü kutladı. Büro yönetimi bölümünde okuyan liseliler ise 'Her köye bir kütüphane' sloganıyla köy okulunda kütüphane oluşturdu. Grafik tasarım öğrencileri, ilkokul öğrencilerinin ellerine fırça vererek ebru sanatıyla tanıştırdı.

Küçük öğrenciler, liseli abla ve ağabeylerinin düzenlediği etkinliklerden büyük keyif alırken, misafir öğrenciler de öğrendiklerini uygulamanın tadını çıkardı. Dağıtılan balonlarla oynayan, şarkılara eşlik eden ve saç bakımı yapılan öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Öğrendiklerini değere dönüştürüyorlar

Projenin koordinatör öğretmeni Fuat Aydın, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencilerinin alanlarında elde ettikleri bilgi ve becerileri kırsaldaki çocuklarla değere dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu projenin tüm meslek liselerine model olmasını dileyen Aydın, "Dezavantajlı gördüğümüz köy çocuklarının eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Devletimiz bu konuda çaba sarf ediyor ama bizler de meslek lisesi öğrencileri olarak buna katkıda bulunmak istedik. Buradaki ortam çok hoştu, kaliteli vakit geçirdik. Salur, Yüreğil, Akçatepe gibi birleştirilmiş eğitim veren 8 okulu daha ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Uğur Kaplan çok mutlu olduğunu belirterek, "Her oyunu oynadık, çok güzeldi. Geleceklerini bilmiyordum, sürpriz oldu. Çok hoşuma gitti, sevindik. Teşekkürler yaptıkları için." dedi.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi İpek Karaç da "Günüm çok iyi geçti, bugün çok eğlendik. Liseden ablalar geldi, onlarla oyun oynadık, pasta yedik, balonlarla oynadık, saçımı yaptılar." ifadelerini kullandı.

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Murat Muhammed Vahid de "Çok eğleniyoruz, okulumu çok seviyorum. Ablalar geldi, tıraş ettiler, saçımı kestiler, pasta ve meyve suyu verdiler bize." dedi.

Çocuk gelişimi bölümü 12. sınıf öğrencisi Esra Duru da çocuklarla birlikte olmaktan, öğrendiklerini onlarla paylaşmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Yiyecek ve içecek bölümü öğrencisi Elif Akbulut da bölümünü çok sevdiğini, çocuklara pasta yaptıklarını ve kendi elleriyle ikramda bulunduğunu kaydetti.

Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

Meslek liseliler öğrendiklerini köy okullarında pratiğe döküyor

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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