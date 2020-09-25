Meslek liseliler 28 Eylül'den itibaren staj yapabilecek
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Meslek liseliler 28 Eylül'den itibaren staj yapabilecek

25.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:15
Meslek liseliler 28 Eylül'den itibaren staj yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında yapabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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