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İstanbul, Plastik, Güncel

Meslek liselerinden koronavirüsle mücadele seferberliğine üretim desteği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının (PAGEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik iş birliği kapsamında meslek liseleri ayda 300 bin yüz koruyucu siperlik, 1 milyon da tek kullanımlık plastik çatal üretecek.

14.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:46
Meslek liselerinden koronavirüsle mücadele seferberliğine üretim desteği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının (PAGEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik iş birliği kapsamında meslek liseleri ayda 300 bin yüz koruyucu siperlik, 1 milyon da tek kullanımlık plastik çatal üretecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde yürütülen projelerle meslek liseleri ülkenin koronavirüs ile mücadelesinde adeta kalkan görevi görüyor.

PAGEV ile mesleki eğitimdeki kurumsal iş birliği bağlamındaki çalışmalar da kişiye özel tek kullanımlık ürün ihtiyacını karşılıyor. Vakıf, Kovid-19 mücadelesinde okullarının kapısını Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünleri üretmek için sonuna kadar açıyor.

Bu kapsamda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PAGEV, sağlık çalışanlarını virüsten korumada önem taşıyan plastik siperlik üretimi için adım attı. PAGEV'in desteğiyle yurt çapındaki meslek liselerinde aylık 300 bin siperlik üretilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, hastane ve karantina merkezleri başta olmak üzere salgın süresince ihtiyaç duyulan yerlere dağıtmak için PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aylık 1 milyon çatal üretilecek. İhtiyaca göre, diğer ürün çeşitleri de gündeme gelecek.

Tek kullanımlık plastik ürün üretimi başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça ve PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ömer Hançer'in katılımıyla PAGEV Küçükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gönüllü öğretmenleri tarafından tek kullanımlık plastik ürün üretimine dün başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, Kovid-19'a karşı mücadele edilen bu zor sürecin meslek liselerinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Türkiye'nin ihtiyacı olan temizlik malzemeleri, tek kullanımlık maske, önlük, tulum, çatal, kaşık, bıçak ve bardak gibi ürünlerin üretimini meslek liselerinde gerçekleştirdiklerini aktaran Yazıcı, PAGEV ile iş birliklerini çok önemsediklerini, PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin pilot merkezlerden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.

Yazıcı, 16 bilim ve sanat merkezinde siperlik ürettiklerine işaret ederek, "PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde tek kullanımlık plastik ürünlerin yanı sıra özellikle sağlık çalışanlarımızın en büyük ihtiyaçlarından olan siperlik üretimine de başlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, koronavirüs ile mücadele sürecinde ve sonrasında meslek liseleri odaklı kurumsal iş birliği çalışmalarımız artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

"İçinden geçtiğimiz süreç meslek liselerinin ne denli kıymetli olduğunu gösterdi"

PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça da Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine verdikleri desteği hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

PAGEV okullarında gönüllü öğretmenlerle üretilen tek kullanımlık çatal, kaşık gibi ürünleri başta karantina merkezleri, hastaneler ve huzurevleri olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere ücretsiz olarak gönderdiklerini aktaran Çaça, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz süreç hijyen noktasında tek kullanımlık ürünlerin önemini ortaya çıkarırken, meslek liselerinin de ne denli kıymetli olduğunu gösterdi. PAGEV olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği kapsamında PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aylık 1 milyon çatal üretimi yapıyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği plastik meslek liselerinde aylık 300 bin siperlik üretimine ve ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmesine katkı vererek bu mücadeleye katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Çaça, başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, desteklerini esirgemeyen üye firmalara, gönüllülüğün önemini ortaya koyan öğretmenlere ve diğer tüm sektör paydaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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