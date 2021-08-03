MESKİ, İçmesuyu Depolarının Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Kepirli, Soğucak ve Bekiralanı Mahallelerinin içmesuyu sorununu çözmek için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Kepirli, Soğucak ve Bekiralanı Mahallelerinin içmesuyu sorununu çözmek için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Toroslar'ın yaylalık bölgelerinde yaz aylarında nüfus artışına bağlı yoğun tüketimden ve içmesuyunun amacı dışında kullanılmasından dolayı su depolarının seviyelerinde düşüş yaşanıyordu. Bu düşüşe bağlı olarak da zaman zaman bu bölgede su kesintileri meydana geliyordu. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, içmesuyu depolarında yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Yaylalık bölgelerdeki içmesuyu depoları da SCADA sistemine bağlanıyor MESKİ çalışmaları kapsamında, Kızılgöçük kaynağından beslenen Hangediği deposundan 8 bin metre 200'lük PE 100 polietilen boruyla isale hattı çekildi. Yeni sistem dalgıç pompalarla Bekiralanı, Sandallı, Karaağaçpınarı, Bekiralanı ve Belenoluk ortak, Kepirli 500 metreküp, 250 metreküp ve 100 metreküplük, Soğucak 1 adet 500 metreküp ve 2 adet 100 metreküplük su depolarının bakım ve onarımları yapıldı. SCADA sistemine de entegre edilen depoların 7/24 kontrolleri yapılmaya başlandı. MESKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Toroslar'ın yaylalık bölgelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan yetersiz içmesuyu sorunu minimuma indiriliyor.

Yayın Tarihi: 3. 8. 2021 08: 46: 22

Kaynak: Habermetre