Mesken ne demek? Mesken anlamı nedir? Günlük hayatta sık sık kullandığımız bazı kelimelerin anlamını düşündüğümüzde tam bir cevap veremeyebiliyoruz. Bunlardan biri de mesken kelimesidir Peki, mesken ne demektir? Mesken anlamı nedir?

Konuşmalarımızda sık sık geçen kelimelerden biri olan mesken kelimesinin anlamını gerçekten doğru olarak biliyor muyuz? Mesken ne demek? Mesken anlamı nedir? İşte TDK'ya göre mesken kelimesinin anlamı! TDK'YA GÖRE MESKEN KELİMESİNİN ANLAMI Mesken: Konut isim, Arapça mesken Konut(I): "Bu acayip meskeninde yaz kış kalın kepeneğe sarılmış otururdu." - Memduh Şevket Esendal