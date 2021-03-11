Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
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Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar

11.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:09
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar

MERSİN'de doğa tutkunları, Gülek Boğazı'nda 16 kilometrelik yürüyüş yaparak Gülek Kalesi'ne çıkıp, sosyal medyada yürekleri ağızlara getiren fotoğraf ve görüntülerin paylaşıldığı ünlü kaya üzerinde fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

MERSİN'de doğa tutkunları, Gülek Boğazı'nda 16 kilometrelik yürüyüş yaparak Gülek Kalesi'ne çıkıp, sosyal medyada yürekleri ağızlara getiren fotoğraf ve görüntülerin paylaşıldığı ünlü kaya üzerinde fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Otoyola hakim bir kaya çıkıntısı üzerine çıkanlar, objektif hilesi çekimlerle uçurumun kenarında duruyormuş görüntüsü verdi.

Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi'nde bulunan meşhur kaya, Adanalı doğaseverlerin de uğrak noktası oldu. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), hafta içinde bölgeye doğa yürüyüşü ve meşhur kayada fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. Kulüp üyeleri Gülek Mahallesi'nden yürüyüşe başladı. Pozantı'nın Akçatekir Mahallesi'nden Gülek Boğazı'na geçen doğa tutkunları 16 kilometrelik yürüyüş sonrası Gülek Kalesi'ne çıktı. Kafile, bin 530 rakımlı kale civarında bulunan fenomen kayaya çıktı. Kulüp üyeleri, kadrajlama hilesi nedeniyle uçurumun kenarında durulduğu hissi veren meşhur kayada, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Yükseklik korkusu yaşayan üyelerinin dahi kaya üstüne çıktığını belirten kulüp lideri Bayram Yalçın, "Öncelikli amacımız doğa yürüyüşü yapmak, daha sonra da geniş kitlelere ev sahipliği yapan gizemli kayada fotoğraf çekilmekti. Gülek-Akçatekir arası orman içi güzergahı üzerinden zaman zaman karlı bölgede 16 kilometre yürüdükten sonra Gülek Kalesi'ne çıktık. Meşhur kaya üzerinde fotoğraf çekilen bazı arkadaşlarımız yükseklik fobilerini kısmen yendiklerini belirtti" dedi. 

Otobana hakim kaya çıkıntısı üzerine çıkanlar, objektif hilesi çekimler ile uçurumun kenarında duruyormuş görüntüsü veriyor. 


Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik GÖDELİNER

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