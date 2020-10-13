"Meşe ağacından mangal kömürüne" emeğin öyküsü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Meşe ağacından mangal kömürüne" emeğin öyküsü

13.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:42

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan torakçılar, ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleyle meşe ağacını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan torakçılar, ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleyle meşe ağacını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yaşayan aileler, odun kömürü mesaisine günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Meşe odunlarını torluk adı verilen çukurlarda özenle yakan işçiler, 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuyor.

Duman ve is kokusuyla verilen mücadelenin ardından meşe odununu mangal kömürüne dönüştüren eller, buram buram emek kokuyor.

Torakçılık yapmak için 10 yıl önce ailesiyle memleketi Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen Abdurrahman Yılmaz, verdikleri mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Yılın beş ayını Kızılcahamam'da, yedi ayını ise yaktıkları ocakların yanındaki çadırlarda geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Torakçılık büyük emek isteyen bir iş. Ateş, duman ve isin içinde çalışıyoruz. Üzeri saman ve toprakla kapatılan ocaklarda, odunlar ortalama 20 gün boyunca için için yanıyor. Biz de ocağın başında 24 saat nöbet tutuyoruz." dedi.

Yılmaz, ocağın 20 gün sonunda açıldığını, kömürleri ayırıp, sönmeleri için birkaç gün dinlendirdiklerini belirterek, torluklardaki gaz sıkışmasından dolayı zaman zaman patlamalar olabildiğini söyledi.

Tonlarca meşe odununun dev ocaklarda yakılmasının geleneksel bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mangal kömürü üretiminde kimyasal maddelerin kullanıldığı yeni yöntemler de var. Bu kimyasallar mangalı yapılan yiyeceğe sinerek sağlığa zarar verebiliyor. Geleneksel yöntem en sağlıklısı." diye konuştu.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalardan dolayı mangal kömürü satışlarının geçen seneye göre oldukça azaldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ali Babacan İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Sezen Aksu Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Vitor Hugo Fatih Terim Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Meşe ağacından mangal kömürüne" emeğin öyküsü - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:51:08. #1.15#
title