Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Salah serbest kaldı - Haberler
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Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Salah serbest kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Filistin İletişimciler ve Medya Derneği, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri ve Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Raid Salah'ın 16 aylık hapis cezasından sonra bugün serbest kaldığını açıkladı.

? Filistin İletişimciler ve Medya Derneği, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri ve Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Raid Salah'ın 16 aylık hapis cezasından sonra bugün serbest kaldığını açıkladı.

Şeyh Salah, 16 ay boyunca tecrit hücresinde tutulmuş ve bugün İsrailli yetkililer tarafından serbest bırakılmıştı. Salah'ı Filistinliler bayraklarla karşıladı.

Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Salah serbest kaldı

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