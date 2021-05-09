Mescid-i Aksa İmamı Sabri uyardı: İsrail pazartesi günü işgale hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mescid-i Aksa İmamı Sabri uyardı: İsrail pazartesi günü işgale hazırlanıyor

Mescid-i Aksa İmamı Sabri uyardı: İsrail pazartesi günü işgale hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Dünya

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlileri hedef alan ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarına çok sert tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, "Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz. Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin." dedi.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik 205 kişinin yaralandığı saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, şu ifadeleri kullandı:

"İSRAİL AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR"

"Bu saldırı Müslümanlara yönelik bir terör saldırısıdır. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyleri yapıyor. Çünkü on binlerin Mescid-i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Onlar Mescid-i Aksa'nın boş olmasını istiyorlar ki Yahudi işgalciler oraya gelsinler. Ancak Allah'ın izniyle Aksa her zaman oraya namaz kılmaya gelen Müslümanlarla dolup taşacak. Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor. Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz.

"İŞGAL GÜÇLERİNE BASKI YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin. İşgal güçlerine karşı pes etmeyeceğiz. Mescid-i Aksa bizimdir.

BÖLGEDE OSMANLI'NIN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR

İsrail bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar."

Son Dakika! İsrail, Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti: 64 yaralı
Son Dakika! İsrail, Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti: 64 yaralı
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Metin Oktay Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mescid-i Aksa İmamı Sabri uyardı: İsrail pazartesi günü işgale hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 07:42:31. #1.15#

title