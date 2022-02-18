Mescid-i Aksa'dan çıkanlara saldıran İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı
AA, Said İbicioğlu - Güncel
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İşgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı.
İşgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı.
AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlilere tekbir getirdikleri gerekçesiyle saldırdı.
Olayda İsrail askerleri tarafından darp edilen biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı.
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinli ailenin evinin önünde çadır kurmasından bu yana Kudüs'te gerilim zaman zaman yükseliyor.
AA / Said İbicioğlu - Güncel