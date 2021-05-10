Mescid-i Aksa'da saldırılar devam ederken, Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin artarak devam ederken, Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altın, İslam dünyasına çağrıda bulunarak, "Bu alçakça saldırılara dur dememiz gerekiyor. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Filistin halkına yapılan her türlü saldırıdan İsrail sorumludur" dedi.

İsrail polis ve askerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırısına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Bayrama günler kala Ramazan ayının son günlerinde saldırıların dozu iyice arttı. Alçak saldırılarda çok sayıda Müslüman yaralandı.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki terörizmine sert tepki gösteren Altun, İslam dünyasına çağrıda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosya medya hesabından saldırılarda tepki göstererek, "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın Cehennem" ifadelerine yer verdi.

"GİRİŞİMLERİMİZ HER DÜZEYDE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara şu sözlerle tepki gösterdi:

İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.

"DÜNYA DUR DEMELİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak saldırıların ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Çelik, sert ifadeler kullanarak, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir. " sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.