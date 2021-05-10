Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi sonra ateş açtı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına, fanatik Yahudilerin son yaptıkları da eklendi. Sosyal medyada, fanatik Yahudi bir şahsın Filistinlileri aracıyla ezdikten sonra kurşun yağdırdığı anlar paylaşıldı.