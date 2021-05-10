Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi sonra ateş açtı
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Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi sonra ateş açtı

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına, fanatik Yahudilerin son yaptıkları da eklendi. Sosyal medyada, fanatik Yahudi bir şahsın Filistinlileri aracıyla ezdikten sonra kurşun yağdırdığı anlar paylaşıldı.

İsrail polisi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına devam ederken, sosyal medyada Filistinlilere yönelik şiddete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Filistinlilerin arasına aracıyla dalan şahsın, Filistinli gençleri ezdikten sonra silahıyla rastgele ateş ettiği görülüyor.

CAN HAVLİYLE KAÇIŞTILAR

Videoda, araçlı saldırgana müdahale etmek isteyen silahsız Filistinli gençlerin, şahsın ateş açmasının ardından can havliyle sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Söz konusu video, sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken, görüntüleri izleyenler Mescid-i Aksa'da yaşananlara büyük tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi sonra ateş açtı
Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi sonra ateş açtı
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