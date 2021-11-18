ANKARA (İHA) - Evli kadını mesajla taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

ANKARA - Ankara'da evli kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıssa, kadının eşi ve akrabaları tarafından meydan dayağı. Olay yerine gelen polis ekipleri darp edilen şahıs önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi ve akrabaları şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı. Bir süre tartıştıkları şahsı darp etmeye başladılar. Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen kişiyi alarak önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.