Merzifon'da okul güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı

10.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:34

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ancak güvenli ortamın muhafazası için alınan tedbirlere devam edileceğini söyledi.

Okul çevrelerinde ve okul dışı ortamlarda, çocukların güvenlikleri açısından endişe duymaması için alınacak tedbirleri hassasiyetle takip ettiklerini ifade eden Demirkale, şunları kaydetti:

"Toplantımızda okullarda verilen eğitim kalitesini artırmaya yönelik birtakım uygulamaların hayata geçirilmesi, okulların güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların güvenli şekilde servislerle taşınması ve öğrencilerin güvenliğine yönelik yapılması gereken konuları masaya yatırdık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli bir biçimde tamamlamaları için çaba sarf ediyoruz."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, daire müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA