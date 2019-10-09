Merzifon'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

09.10.2019 17:12

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kasaplar Arastası mevkisinde Turgut K. ve Murat E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat E. boynundan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Murat E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Turgut K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA